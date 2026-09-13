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Penyintas Gempa NTT Dapat Bantuan 550 Paket Selimut dan Alas Tidur

Penyintas Gempa NTT Dapat Bantuan 550 Paket Selimut dan Alas Tidur
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Penyintas gempa NTT mendapat bantuan selimut. Foto: Baznas

jpnn.com, MANGGARAI - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan 550 paket selimut dan alas tidur bagi penyintas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama berada di lokasi pengungsian.

Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan H. Idy Muzayyad mengatakan, bantuan disalurkan ke sejumlah titik pengungsian di Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Manggarai.

“Pendistribusian selimut dan alas tidur ini merupakan langkah responsif Baznas untuk memastikan para pengungsi mendapatkan perlindungan serta kenyamanan yang layak di lokasi pengungsian,” kata Idy dalam keterangannya, Sabtu (12/9).

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Dari total bantuan tersebut, sebanyak 355 paket disalurkan di sejumlah titik di Kabupaten Nagekeo.

Sementara itu, 145 paket diberikan kepada penyintas di Dusun Nioniba, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende.

Adapun 50 paket lainnya disalurkan kepada warga terdampak di Desa Wae Mulu, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.

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Idy mengatakan Baznas akan terus menyalurkan bantuan logistik sesuai kebutuhan penyintas gempa.

Upaya tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat terdampak selama masa tanggap darurat bencana.

Baznas menyalurkan 550 paket selimut dan alas tidur bagi penyintas gempa di Nusa Tenggara Timur.

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