Penyintas Skizofrenia di Denpasar Sulap Ampas Kopi Jadi Dupa, Begini Kisahnya

jpnn.com, BALI - Kelompok penyintas skizofrenia di Rumah Berdaya, Denpasar, Bali, mengolah ampas kopi menjadi dupa bernilai ekonomi.

Inovasi tersebut tidak hanya menghasilkan produk yang dapat dipasarkan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan dan peningkatan kepercayaan diri para penyintas disabilitas mental.

Produk dupa berbahan ampas kopi itu menjadi salah satu gambaran pemberdayaan masyarakat yang ditampilkan di sela penyelenggaraan The 9th ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) Conference and Exhibition 2026 di Bali.

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Pendiri Rumah Berdaya I Nyoman Sudiasa menjelaskan pemanfaatan ampas kopi sebagai bahan baku dupa mulai dikembangkan Rumah Berdaya pada 2023. Sebelumnya, kelompok tersebut menggunakan serbuk yang tersedia di pasaran.

“Awalnya kami menggunakan serbuk yang ada di pasaran. Kemudian, kami mencoba memanfaatkan ampas kopi untuk bahan dupa dan ternyata berhasil,” kata Sudiasa.

Inovasi tersebut berkembang setelah Rumah Berdaya memperoleh dukungan peralatan dan pelatihan dari Pertamina sejak 2022.

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Proses pembuatan dupa dimulai dengan mengumpulkan ampas kopi dari sejumlah mitra. Ampas tersebut kemudian dijemur selama kurang lebih satu hari hingga kering, lalu diayak agar teksturnya lebih halus.

Selanjutnya, ampas kopi dicampur dengan serbuk kayu sebagai bahan perekat, kemudian diberi air dan tambahan aroma kopi. Adonan yang telah tercampur dicetak menjadi dupa dan kembali dikeringkan di bawah sinar matahari.