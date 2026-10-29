Penyulap Gas Subsidi 3 Kg Jadi Portabel Ditangkap Polresta Bandung

jpnn.com - BANDUNG - Polresta Bandung mengungkap kasus tabung gas oplosan jenis portabel yang terjadi di wilayah Baleendah, Kabupaten Bandung.

Tersangka berinisial MR (25 tahun) ditangkap Satreskrim Polresta Bandung karena memindahkan isi tabung gas bersubsidi 3 kilogram ke dalam gas portabel. Kemudian, barangnya diperjualbelikan melalui media sosial.

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan tersangka sudah melakukan aksi ini sejak 2024. MR belajar secara autodidak sampai akhirnya bisa meraup untung dari kecurangannya.

Baca Juga: Pengamat Nilai Kebijakan Bahlil Pangkas Ekspor Gas ke Singapura Perkuat Posisi Tawar RI

"Kami sudah mengamankan satu orang pelaku yang modusnya hampir sama dengan pengungkapan yang sudah pernah kami lakukan," kata Tri dalam konferensi pers di Mapolresta Bandung, Kabupaten Bandung, Kamis (29/10).

Tabung gas 3 Kg yang dioplos ke gas portabel. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

"Kalau sekarang ini pelaku sendiri yang melakukan dengan modus yang sama, yaitu menyuntikkan gas LPG 3 kg kemudian dimasukkan ke dalam gas portabel untuk diperjualbelikan." imbuh Tri.

Menurut Tri, pelaku membuat tabung gas portabel oplosan ini sesuai orderan. Proses pengoplosan tersangka lakukan sendirian, tanpa pekerja.