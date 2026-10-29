Penyulap Gas Subsidi 3 Kg Jadi Portabel Ditangkap Polresta Bandung
jpnn.com - BANDUNG - Polresta Bandung mengungkap kasus tabung gas oplosan jenis portabel yang terjadi di wilayah Baleendah, Kabupaten Bandung.
Tersangka berinisial MR (25 tahun) ditangkap Satreskrim Polresta Bandung karena memindahkan isi tabung gas bersubsidi 3 kilogram ke dalam gas portabel. Kemudian, barangnya diperjualbelikan melalui media sosial.
Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan tersangka sudah melakukan aksi ini sejak 2024. MR belajar secara autodidak sampai akhirnya bisa meraup untung dari kecurangannya.
"Kami sudah mengamankan satu orang pelaku yang modusnya hampir sama dengan pengungkapan yang sudah pernah kami lakukan," kata Tri dalam konferensi pers di Mapolresta Bandung, Kabupaten Bandung, Kamis (29/10).
Tabung gas 3 Kg yang dioplos ke gas portabel. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com
"Kalau sekarang ini pelaku sendiri yang melakukan dengan modus yang sama, yaitu menyuntikkan gas LPG 3 kg kemudian dimasukkan ke dalam gas portabel untuk diperjualbelikan." imbuh Tri.
Menurut Tri, pelaku membuat tabung gas portabel oplosan ini sesuai orderan. Proses pengoplosan tersangka lakukan sendirian, tanpa pekerja.
Polresta Bandung menangkap pria yang mengoplos LPG subsidi 3 kg menjadi gas portable untuk dijual secara online. Pelaku terancam 6 tahun penjara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Embargo Ekspor Gas Ke Singapura Dinilai Sudah Sesuai Aturan
- Gas Asap
- Dave Laksono Yakin Pemangkasan Gas ke Singapura Tak Ganggu Hubungan Bilateral
- 3 Begal Ini Mengaku Polisi saat Beraksi di Kabupaten Bandung
- Kemarin Pria Ini Viral Mengaku Anggota BNN, Kemudian Jadi Polisi
- Gegara RI Tak Dihargai, Pemerintah Bakal Setop Ekspor Gas ke Negara Lain