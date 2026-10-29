menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Penyulap Gas Subsidi 3 Kg Jadi Portabel Ditangkap Polresta Bandung

Penyulap Gas Subsidi 3 Kg Jadi Portabel Ditangkap Polresta Bandung

Penyulap Gas Subsidi 3 Kg Jadi Portabel Ditangkap Polresta Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tersangka MR (25) saat dihadirkan dalam press release pengungkapan kasus gas oplosan di Maporesta Bandung, Kamis (29/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Polresta Bandung mengungkap kasus tabung gas oplosan jenis portabel yang terjadi di wilayah Baleendah, Kabupaten Bandung.

Tersangka berinisial MR (25 tahun) ditangkap Satreskrim Polresta Bandung karena memindahkan isi tabung gas bersubsidi 3 kilogram ke dalam gas portabel. Kemudian, barangnya diperjualbelikan melalui media sosial.

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan tersangka sudah melakukan aksi ini sejak 2024. MR belajar secara autodidak sampai akhirnya bisa meraup untung dari kecurangannya.

Baca Juga:

"Kami sudah mengamankan satu orang pelaku yang modusnya hampir sama dengan pengungkapan yang sudah pernah kami lakukan," kata Tri dalam konferensi pers di Mapolresta Bandung, Kabupaten Bandung, Kamis (29/10).

Penyulap Gas Subsidi 3 Kg Jadi Portabel Ditangkap Polresta Bandung

Tabung gas 3 Kg yang dioplos ke gas portabel. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

Baca Juga:

"Kalau sekarang ini pelaku sendiri yang melakukan dengan modus yang sama, yaitu menyuntikkan gas LPG 3 kg kemudian dimasukkan ke dalam gas portabel untuk diperjualbelikan." imbuh Tri.

Menurut Tri, pelaku membuat tabung gas portabel oplosan ini sesuai orderan. Proses pengoplosan tersangka lakukan sendirian, tanpa pekerja.

Polresta Bandung menangkap pria yang mengoplos LPG subsidi 3 kg menjadi gas portable untuk dijual secara online. Pelaku terancam 6 tahun penjara.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co