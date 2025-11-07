Pep Guardiola Puji Performa Phil Foden: Sungguh Luar Biasa

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Manchester City Josep ‘Pep’ Guardiola memuji performa Phil Foden, seusai timnya menumbangkan Borussia Dortmund 4-1 pada laga lanjutan Liga Champions 2025/2026 di Stadion Etihad, Manchester, Kamis dini hari WIB.

Saat Manchester City bersua Borussia Dortmund, Phil Foden tampil bagus dengan membuat dua gol, melengkapi gol-gol dari Erling Haaland dan Ryan Cherki untuk membawa klubnya menang 4-1. Waldermar Anton menjadi pencetak satu-satunya gol untuk tim lawan.

"Musim ini, Foden telah kembali. Musim lalu dia kesulitan, sama seperti kami semua,” ujar Guardiola dikutip dari laman resmi Manchester City di Jakarta, Kamis (6/11).

“Saat berada di level itu, Foden mampu bermain di antara garis pertahanan lawan, ruang sempit, dengan sentuhan, gerakannya, terus berlari dan berjuang. Sungguh luar biasa,” tambahnya.

Guardiola tidak segan membanjiri pemainnya itu dengan pujian. Juru taktik asal Spanyol itu berharap Foden terus melangkah lebih jauh ke depan.

"Saat Foden senang, anda tidak bisa berkata banyak. Dia pemain yang spesial, namun kami membutuhkan golnya dan berharap dari pertandingan ini ia dapat melangkah lebih," kata Guardiola.

Pelatih berusia 54 tahun itu pun menyebut pemain berusia 25 tahun tersebut merupakan bagian penting dari skuad The Citizens.

"Dia sangat penting, tidak hanya hari ini yang mana dia mencetak dua gol. Musim lalu dia meraih penghargaan pemain terbaik Liga Inggris. Ketika kamu melakukannya, itu karena kamu benar-benar hebat," katanya.