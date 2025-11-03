Pep Guardiola Sebut Erling Haaland Selevel Messi & Ronaldo

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Manchester City Josep 'Pep' Guardiola menilai Erling Haaland selevel dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

Juru taktik asal Spanyol itu mengatakan, Haaland mempunyai insting mencetak gol yang begitu tajam.

Guardiola tidak ragu memberikan status pemain hebat kepada penyerang berusia 25 tahun itu.

Pujian itu dia sampaikan setelah Haaland setelah berhasil cetak dua gol saat Manchester City mengalahkan Bournemouth 3-1 pada laga Liga Inggris 2025/2026, Minggu (2/11) malam WIB.

"Seperti inilah rasanya jika anda bermain bersama Messi atau Cristiano, pengaruh Haaland sangat besar," ujar Guardiola dikutip dari laman resmi Manchester City di Jakarta, Senin (3/11).

Pep Guardiola pun merasa beruntung bisa melatih Haaland meski terkadang keras terhadapnya. "Lihat gol dicetaknya, tingkat kesulitannya tinggi. Gol pertama Haaland, misalnya, dia menembak bola seperti tahu bahwa dia akan mencetak gol. Dia hidup untuk mencetak gol,” ungkapnya.

Pelatih yang mempersembahkan enam gelar juara Liga Inggris untuk Manchester City itu menyadari bahwa dengan performa Haaland itu, Manchester City akan kesulitan jika bermain tanpa pesepak bola asal Norwegia.

"Jujur saja akan sulit bagi kami bermain tanpanya. Namun, beruntung Omar Marmoush sudah kembali dan pemain lain dalam kondisi sehat," ucap pelatih berusia 54 tahun, itu.