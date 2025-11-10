Pep Guardiola Tegaskan Man City Siap Bersaing Memperebutkan Gelar Liga Inggris
jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Manchester City Josep Pep Guardiola menyatakan bahwa timnya siap bersaing memperebutkan gelar juara Liga Inggris musim ini.
Hal itu dia ungkapkan setelah Manchester City berhasil menghajar Liverpool dengan skor 3-0 dalam laga pekan ke-12 Liga Inggris di Etihad Stadium, Minggu (9/11).
Guardiola menyebut kemenangan atas sang juara bertahan menjadi bukti bahwa timnya memiliki kapasitas untuk kembali mendominasi.
“Hari ini kami membuktikannya. Kami melakukannya,” kata Guardiola dikutip dari laman resmi klub di Jakarta, Senin (10/11).
Kemenangan Man City atas Liverpool memangkas jarak Manchester Biru menjadi hanya empat poin dari pemuncak klasemen Arsenal.
Menurut Guardiola, hasil imbang 2–2 yang dialami Arsenal melawan Sunderland sehari sebelumnya memberi semangat tambahan bagi timnya.
Namun, pelatih asal Spanyol itu menyatakan bahwa para pemain tidak boleh bergantung pada kegagalan tim lain.
“Saya katakan kepada pemain, jangan lakukan ini karena Arsenal tidak menang kemarin. Lakukan karena percaya pada diri sendiri bahwa bisa melawan juara Inggris dan menunjukkan bahwa kami siap bersaing musim ini,” ujarnya.
Pep Guardiola menegaskan Manchester City siap bersaing memperebutkan gelar Liga Inggris, setelah timnya sukses menghajar Liverpool 3-0.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Liga Inggris: Menang 3-0 Atas Wolves, Chelsea Naik ke Posisi 2 Klasemen
- Pep Guardiola Puji Performa Phil Foden: Sungguh Luar Biasa
- Kata-Kata Arne Slot Seusai Liverpool Bungkam Real Madrid di Liga Champions
- Pep Guardiola Sebut Erling Haaland Selevel Messi & Ronaldo
- Liverpool vs Aston Villa: Menang 2-0, The Reds Kembali ke Jalur Kemenangan
- Enggan Berbicara Kontrak, Slot Fokus Bawa Liverpool Kembali ke Jalur Kemenangan