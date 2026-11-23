jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina EP Cepu (PEPC) menutup Program Wellness ATRAKTIF PRO 2026 sekaligus memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Patrajasa Office Tower, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Program kesehatan selama enam bulan itu diikuti 352 pekerja dan mencatat perbaikan pada sejumlah indikator kesehatan peserta.

Kegiatan bertema "Sehat Bersama, Produktif Selamanya" dihadiri Direktur Utama PEPC Djudjuwanto, Komisaris Utama PEPC Taufan Hunneman, jajaran Dewan Komite, jajaran manajemen lainnya, serta 228 peserta.

Vendy menyampaikan pendaftaran program dibuka pada April 2026 dan kegiatan berjalan sejak Mei hingga Oktober 2026. Peserta mengikuti olahraga bersama serta sesi coaching dengan sport trainer, psikolog, dan ahli gizi.

Tim memantau perkembangan kesehatan peserta melalui pengukuran bulanan.

Pengukuran itu meliputi pemeriksaan laboratorium darah, pengukuran antropometri (berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, massa otot, dan massa lemak), serta fitness test berupa plank, 6-Minute Walk Test (6MWT), dan handgrip.

Hasilnya, lingkar pinggang, massa lemak, dan tekanan darah peserta cenderung menurun, sedangkan hasil fitness test meningkat.

"Progres dan hasil program secara keseluruhan menunjukkan perbaikan," kata Vendy.