Peqho Teater Jelajahi Bahasa Sunda Lewat Monda Pelesiran di Lima Kota

jpnn.com, JAKARTA - Peqho Teater menggelar tur pertunjukan bertajuk Monda Pelesiran (Monolog Sunda Pelesiran) di lima kota di Indonesia sepanjang November hingga Desember 2026.

Didukung Djarum Foundation, pertunjukan ini membawa kekayaan budaya Sunda ke panggung yang lebih luas melalui format seni kontemporer.

Kota yang menjadi tujuan tur tersebut meliputi Surakarta, Yogyakarta, Depok, Bandung, dan Jakarta.

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Produser Monda Pelesiran, Mima Yusuf, menjelaskan bahwa pementasan ini menyuguhkan tiga karya berbeda dalam satu malam.

Ketiganya terdiri atas monolog Copong yang dibawakan Aditya Lakon, monolog Ngenteung oleh Dedy Delgado, serta pertunjukan seni performans bertajuk MaAink yang disutradarai Adjie N.A.

Sebelum melanjutkan tur ke sejumlah kota, penyelenggara sempat menghadapi kendala saat agenda pertunjukan di Jakarta pada 28 Oktober 2026 harus ditunda.

Mima mengatakan situasi di sekitar Bundaran HI ketika itu tidak kondusif sehingga pementasan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.

"Jadi, ya, agak kecewa banget sih sebenarnya. Karena kita sudah kerja keras banget buat tanggal 28 Oktober kemarin. Kemudian, saat mendekati pukul 16.00, tiba-tiba kondisi di Bundaran HI sudah sangat genting," ungkap Mima di kawasan Cipete, Jakarta, Minggu (1/11).