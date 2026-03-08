menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Peracik Persib Bilang Super League Itu Sulit, Kenapa?

Peracik Persib Bilang Super League Itu Sulit, Kenapa?

Peracik Persib Bilang Super League Itu Sulit, Kenapa?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Juru Taktik Persib Bandung Bojan Hodak menyebut persaingan perebutan gelar juara Super League musim ini masih panjang.

Hodak pun merasa timnya belum aman dari kejaran pesaing.

Pria plontos dari Kroasia itu juga menyebut Super League musim ini sangat menarik dan juga sulit untuk timnya.

Baca Juga:

"Setiap tim bisa saling mengalahkan, tak memandang itu laga kandang atau tandang, tak memandang tim papan atas atau tim papan bawah," ujarnya. 

Baca Juga:

“Di liga ini semua bisa saling mengalahkan. Itu kenapa liga ini sangat menarik dan sangat sulit," imbuh Hodak.

Di sisi lain, menjelang menjamu Persik Kediri pada pekan ke-25 di Stadion GBLA, Senin (9/3), Persib berada dalam kondisi yang bagus.

Pelatih Persib Bandung merasa timnya belum aman dari kejaran para pesaing di Super League.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI