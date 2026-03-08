Peracik Persib Bilang Super League Itu Sulit, Kenapa?

jpnn.com - BANDUNG - Juru Taktik Persib Bandung Bojan Hodak menyebut persaingan perebutan gelar juara Super League musim ini masih panjang.

Hodak pun merasa timnya belum aman dari kejaran pesaing.

Pria plontos dari Kroasia itu juga menyebut Super League musim ini sangat menarik dan juga sulit untuk timnya.

"Setiap tim bisa saling mengalahkan, tak memandang itu laga kandang atau tandang, tak memandang tim papan atas atau tim papan bawah," ujarnya.

“Di liga ini semua bisa saling mengalahkan. Itu kenapa liga ini sangat menarik dan sangat sulit," imbuh Hodak.

Di sisi lain, menjelang menjamu Persik Kediri pada pekan ke-25 di Stadion GBLA, Senin (9/3), Persib berada dalam kondisi yang bagus.