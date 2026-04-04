Peradi Bangun Sejumlah Sarpras Pascabencana di Sumbar

jpnn.com, MEDAN - Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan yang juga menjabat Wakil Menko Hukum, HAM, Imigrasi & Pemasyarakatan mengunjungi sejumlah kota di Sumatera Barat.

Tujuannya untuk memulai pembangunan sejumlah sarpras yang rusak berat pasca-bencana banjir akhir tahun lalu.

Kunjungan rombongan Peradi disambut Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah beserta Ketua DPC Peradi Padang Miko Kamal (1/4).

Di hari yang sama, sebagian rombongan dipimpin Ketua Harian DPN Peradi Dwiyanto Prihartono melakukan peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan Mushalla di Kabupaten Agam.

Kegiatan yang sama dilakukan Otto Hasibuan bersama rombongan yang didampingi Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy terhadap pembangunan beberapa kelas di SMAN 12 Kota Padang serta pembangunan jembatan gantung di Kabupaten Solok (2/4).

Dalam kesempatan yang sama Otto Hasibuan juga menyerahkan bantuan dana bagi 13 anggota Peradi yang terkena dampak banjir di wilayah Sumatera Barat.

Koordinator Peradi Peduli Rivai Kusumanegara menjelaskan terkumpulnya dana sebesar Rp 6,7 miliar baik dari kas Peradi, pengurus, anggota maupun mitra/pihak lain untuk membantu pemulihan dampak bencana banjir di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara.

"Fokus Peradi pada kegiatan pasca bencana dengan membangun sarpras di wilayah terdampak", ujar Rivai.