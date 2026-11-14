Peradi Diminati Calon Advokat Gegara Jaga Kualitas & Integritas

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Barat Suhendra Asido Hutabarat menyatakan hanya Peradi pimpinan Otto Hasibuan yang berhak menggunakan atau memakai nama Peradi.

"Satu-satunya yang berhak menggunakan nama Peradi itu hanya Peradi di bawah kepemimpinan Prof Otto Hasibuan," kata Asido dalam Pembukaan PKPA Angkatan X DPC Peradi Jakbar-Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) secara daring dari UAI, Jakarta, Jumat petang, (13/11).

Asido menegaskan hal itu sudah jelas karena kepengurusan Peradi Otto Hasibuan sebagai pengurus yang sah wadah tunggal (single bar) yang merupakan perintah Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

"Itu sudah jelas. Secara hukum pun kami sudah dimenangkan, bersengketa baik di perdata maupun di PTUN," ujarnya.

Namun belakangan kian menjamur organisasi advokat (OA), termasuk yang menggunakan nama Peradi ditambah embel-embel di belakangnya.

Asido menduga keras banyaknya OA menggunakan nama Peradi ditambah embel-embel itu untuk mengecoh calon advokat dan merekrut anggota.

"Supaya mungkin bisa menarik juga anggota gitu ya, PKPA pakai nama Peradi. Logo dan merek yang terdaftar itu hanya Peradi kami. Tapi di luar sana, kok mereka tuh kayak enggak punya percaya diri," tandasnya.

Meski banyak OA, termasuk yang menggunakan nama Peradi dengan embel-embelnya, kata dia, namun minat untuk menjadi advokat melalui PKPA Peradi Prof Otto Hasibuan tetap tinggi karena selain OA original sesua UU Advokat juga sangat menjaga kualitas, profesionalisme, dan integritas.