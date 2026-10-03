Peradi Gandeng Kementerian PPPA Berikan Konsultasi Hukum Gratis

jpnn.com, JAKARTA - DPN Peradi mengerahkan puluhan advokat untuk memberikan konsultasi hukum gratis bagi kaum perempuan, anak, dan disabilitas.

"Kami semua turun di sini ada 20 advokat hari ini dan besok juga akan turun lagi," kata Ketua Umum DPN Peradi Srimiguna dalam acara Pasar Wiwitan di SCBD Park, Jakarta, Sabtu, (3/10).

Peradi bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membuka gerai khusus bagi perempuan, anak, dan disablitas untuk melakukan konsultasi hukum seputar kekerasan.

"Kami dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) dan kami di sini, kebetulan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Disabilitas," ujarnya.

Pemberian konsultasi hukum gratis ini, lanjut Srimiguna, merupakan perintah dari Undang-Undang Advokat agar masyarakat melek hukum.

"Seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum kami, Otto Hasibuan, bahwa kami advokat atau pengurus di DPN Peradi, selalu diberi kesempatan untuk berkarya bagi kepentingan masyarakat, khususnya pencari keadilan," ujarnya

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Peradi dan Kementerian PPPA juga mendorong perempuan, anak, dan disabilitas untuk berani berbicara atau speak up jika mengalami kekerasan.

"Mendukung perempuan untuk speak up, anak-anak speak up apa yang dialami masalah hukumnya. Insyaallah kami siap mendampingi," ujarnya.