PERADI Prof Ajak Masyarakat Meneladani Syekh Yusuf Al-Makassari lewat Haul Akbar

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (PERADI PROFESIONAL), Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., menjadi sebagai salah satu inisiator penyelenggaraan Haul Akbar Syekh Yusuf Al-Makassari, ulama besar sekaligus pahlawan nasional asal Makassar.

Menurut Prof. Harris, peringatan haul merupakan momentum untuk meneladani perjuangan dan nilai-nilai luhur Syekh Yusuf dalam memperkuat keislaman, kebangsaan, persatuan, dan ukhuwah bagi generasi penerus.

"Nilai-nilai yang diwariskan Syekh Yusuf, seperti persatuan, toleransi, dan pengabdian kepada bangsa, harus tetap dijaga dan diteruskan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Prof. Harris Minggu,(26/7).

Ketua IKB PPSP IKIP Ujungpandang itu menilai Syekh Yusuf bukan hanya seorang ulama, tetapi juga pejuang yang menunjukkan keteguhan iman, keluasan ilmu, dan pengorbanan yang luar biasa demi kemuliaan agama serta kemaslahatan umat.

Dia menyebut dari Syekh Yusuf masyarakat belajar bahwa keimanan bukan sekadar diucapkan, tetapi diwujudkan melalui keteguhan sikap, keluasan ilmu.

“Juga kesediaan berkorban demi kemuliaan agama dan umat," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Harris juga menyampaikan komitmennya mewakafkan tanah untuk pembangunan Rumah Tahfiz Syekh Yusuf. Komitmen itu akan dituangkan dalam akta notaris dan diserahkan kepada Yayasan Syekh Yusuf Al-Makassari.

Haul Akbar Syekh Yusuf Al-Makassari ke-3 mengusung tema "Menjaga Tauhid, Merawat Persatuan, Menerangi Peradaban" dan digelar di Kompleks Masjid Syekh Yusuf, Katangka, Kabupaten Gowa, Sabtu (25/7).