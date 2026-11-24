jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) bersama Kementerian Agama RI memperluas akses pendidikan profesi advokat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 58 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (23/11).

Acara tersebut dihadiri Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Amien Suyitno, M.Ag., para Dekan FSH PTKIN, jajaran pengurus DPN serta para Ketua DPD Peradi Profesional dari berbagai daerah di Indonesia.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut baik kolaborasi antara Kementerian Agama, Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN, serta Peradi Profesional.

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Dia menilai kerja sama tersebut membuka kesempatan lebih luas bagi lulusan Fakultas Syariah untuk mengembangkan kemampuan dan menekuni profesi advokat.

"Kami berharap pengembangan pendidikan profesi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan advokat yang kompeten, profesional, serta menjunjung tinggi etika," kata Nasaruddin, Selasa (24/11).

Adapun dukungan tersebut memperkuat peran perguruan tinggi keagamaan dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang hukum.

Ketua Umum Peradi Profesional yang juga Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., mengatakan ketiga agenda tersebut diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan hukum sekaligus menjaga martabat profesi advokat.

“Kolaborasi keduanya mempertemukan das sollen dengan das sein, antara hukum yang dicita-citakan dan hukum yang dijalankan,” ujar Harris.