jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) untuk pertama kalinya menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat (UPA) 2026 berbasis Computer Based Test (CBT) secara serentak di enam perguruan tinggi di Indonesia, Sabtu (28/11).

?Ketua Umum DPN Peradi Profesional Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., menyampaikan penerapan sistem CBT dalam pelaksanaan UPA merupakan bagian dari pembaruan sistem seleksi calon advokat yang mengedepankan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi.

Menurut dia, penggunaan sistem CBT juga dimaksudkan untuk menjaga standardisasi pelaksanaan ujian di berbagai daerah, sehingga setiap peserta memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dalam mengikuti proses seleksi.

?Peradi Profesional tidak semata-mata mengejar jumlah advokat, tetapi lebih mengutamakan kualitas, kompetensi, integritas, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan profesi.

"Keikutsertaan 465 peserta pada ujian gelombang perdana ini menunjukkan besarnya antusiasme calon advokat terhadap Peradi Profesional," kata Prof. Harris.

Dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi mitra, jajaran pengurus DPN dan DPD Peradi Profesional , panitia pelaksana, serta para pengawas ujian di masing-masing daerah.

Keterlibatan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan UPA berbasis CBT ini menjadi bagian penting dari komitmen Peradi Profesional dalam memperkuat hubungan antara dunia akademik dan profesi advokat.

?Ke depan, Peradi Profesional akan terus mengembangkan sistem pendidikan dan seleksi calon advokat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, dengan tetap menjaga standar keilmuan, etika, dan kehormatan profesi.