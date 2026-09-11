menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Peradi-SAI Jaksel Soroti Banyaknya Organisasi Advokat, Singgung Kode Etik

Peradi-SAI Jaksel Soroti Banyaknya Organisasi Advokat, Singgung Kode Etik

Peradi-SAI Jaksel Soroti Banyaknya Organisasi Advokat, Singgung Kode Etik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Muscab DPC Peradi-SAI Jakarta Selatan, Jumat (11/9). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Persoalan banyaknya organisasi advokat di Indonesia menjadi sorotan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (Peradi-SAI) Jakarta Selatan.

Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan persoalan dalam penerapan kode etik advokat.

Ketua DPC Peradi-SAI Jakarta Selatan Sahat M. Tamba mengatakan belum adanya satu acuan bersama menjadi tantangan dalam penegakan kode etik.

Baca Juga:

“Karena memang banyak organisasi advokat jadi belum ada satu acuan,” kata Sahat dalam Muscab di The Bellezza Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (11/9).

Menurut Sahat, diperlukan satu dewan kode etik yang dapat menjadi rujukan bersama.

Dia menilai standar etik yang seragam penting untuk menjaga kualitas sekaligus marwah profesi advokat.

Baca Juga:

“Harus ada satu dewan kode etik yang menjadi acuan bersama,” ujarnya.

Sahat mengatakan persoalan tersebut tidak kalah penting dibandingkan target pertumbuhan jumlah anggota. Saat ini, DPC Peradi-SAI Jakarta Selatan memiliki 1.519 anggota.

Persoalan banyaknya organisasi advokat di Indonesia menjadi sorotan Muscab DPC Peradi-SAI Jakarta Selatan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI