PERADI SAI Resmi Mengukuhkan Kepengurusan Baru, Advokat Indonesia Siap Naik Kelas

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) Harry Ponto resmi melantik Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI SAI masa bakti 2025–2030.

Pelantikan yang berlangsung di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jumat (12/9) ini menindaklanjuti Musyawarah Nasional (Munas) PERADI SAI yang sukses digelar di Bali pada 25–26 Juli 2025 yang menetapkan Harry Ponto sebagai ketua umum secara aklamasi.

Sebanyak 213 advokat dari seluruh Indonesia kini resmi memimpin organisasi selama lima tahun ke depan.

“Tema Bersatu Menjaga Integritas, Berkarya Menegakkan Keadilan adalah komitmen kolektif kami menjaga kehormatan profesi, mengutamakan etika, dan hadir untuk penegakan hukum dan keadilan,” ujar Harry Ponto dalam keterangannya, Sabtu (13/9).

Fokus Kepengurusan Baru

Harry menegaskan kepengurusan 2025–2030 akan menitikberatkan pada penguatan integritas dan etika profesi melalui pembenahan sistem pembinaan dan pengawasan etik.

Selanjutnya, peningkatan kualitas advokat lewat program pendidikan berkelanjutan.

Kepengurusan baru juga akan melakukan kolaborasi dan transformasi digital, termasuk pengembangan platform daring untuk layanan advokat yang transparan dan mudah diakses publik.