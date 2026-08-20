Perahu Ditabrak Speed Boat, Warga Gandus Hilang di Sungai Musi

jpnn.com, PALEMBANG - Arman Alfarizi (37), warga Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus Palembang dilaporkan tenggelam setelah perahu yang ditumpanginya ditabrak speed boat di Sungai Musi, Rabu (19/8/2026) malam.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 23.00 WIB. Saat itu, Arman yang tengah menjaga sawah di seberang Sungai Musi mengantar tiga rekannya menggunakan perahu.

Setelah ketiga rekannya sampai, Arman kemudian kembali seorang diri menuju lokasi sawah. Namun, ketika perahunya berada di tengah sungai, sebuah speed boat yang melaju kencang tiba-tiba menabrak perahu korban.

Benturan keras tersebut membuat Arman terpental dan jatuh ke Sungai Musi. Korban kemudian dilaporkan tenggelam dan hingga kini belum ditemukan.

Hingga Kamis (20/8/2026), Tim SAR Gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban yang hilang setelah terjatuh ke sungai akibat benturan tersebut.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menerangkan bahwa pihaknya menerima laporan tersebut pada Kamis sekitar pukul 07.30 WIB. Tim kemudian dikerahkan ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan.

"Hari ini merupakan pencarian hari kedua. Tim SAR Gabungan terus melakukan pencarian dengan mengutamakan keselamatan seluruh personel di lapangan," ungkap Raymond.

Menurutnya, pada pencarian hari kedua, Tim SAR Gabungan melibatkan Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI AL, Polairud, Damkar, PMPB, PMII serta masyarakat.