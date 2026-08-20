Perahu Ditabrak Speedboat di Sungai Musi, 1 Korban Tenggelam Masih Dicari Tim SAR
jpnn.com - PALEMBANG - Tim SAR Gabungan melakukan pencarian terhadap Arman Alfarizi (37) yang tenggelam di Sungai Musi setelah terjadi kecelakaan perahu ditabrak speedboat, Rabu (19/8), pukul 23.00 WIB.
Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin memaparkan peristiwa itu terjadi saat korban hendak kembali menjaga sawah seusai mengantarkan tiga rekannya menyeberangi sungai.
"Saat berada di tengah sungai, perahu yang digunakan korban ditabrak oleh speedboat berkecepatan tinggi hingga korban terpental dan jatuh ke sungai," kata Raymond di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (20/8).
Dia menjelaskan SAR menerima laporan kejadian pada Kamis pukul 07.30 WIB dan langsung menerjunkan tim menuju lokasi untuk menggelar operasi pencarian dan pertolongan.
Pada pencarian hari kedua ini, Tim SAR Gabungan yang melibatkan Basarnas, TNI AL, Polairud, Damkar, PMI, hingga masyarakat setempat menyisir area permukaan air seluas 5 kilometer persegi menggunakan perahu karet dan perahu warga. Tim juga bersiap melakukan penyelaman jika kondisi perairan memungkinkan.
Raymond mengimbau masyarakat yang beraktivitas di perairan, khususnya pada malam hari, untuk selalu mengutamakan keselamatan dengan menggunakan pelampung dan mewaspadai lalu lintas kapal.
Dia juga mengingatkan warga untuk memanfaatkan layanan bebas pulsa Basarnas di nomor 115 jika menghadapi kondisi darurat di perairan. (antara/jpnn)
Sebuah perahu ditabrak speedboat di Sungai Musi, Sumsel. Seorang korban yang tenggelam dalam peristiwa itu masih dicari Tim SAR.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
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