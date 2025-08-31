menu
Perahu Getek Terbalik di Sungai Musi, 1 Remaja Putri Hilang Tenggelam
Tim SAR Gabungan saat melakukan pencarian terhadap korban di Sungai Musi. Foto: Dokumen Basarnas Palembang for JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Sebuah perahu getek terbalik di Sungai Musi, Desa Bailangu, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Minggu (31/8), sekitar pukul 10.00 WIB.

Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang remaja putri bernama Listari Erliza (19) hilang tenggelam.

Dari informasi yang dihimpun diketahui peristiwa ini berawal saat korban bersama tiga rekannya yang merupakan sesama personel sanggar tari, bermaksud video dokumenter di Desa Bailangu, Kecamatan Sekayu, dengan menumpang perahu getek dari Kecamatan Lais.

Ketika dalam perjalanan, perahu yang mereka tumpangi tiba-tiba oleng diduga karena kelebihan kapasitas.

Hal itu mengakibatkan perahu terbalik dan seluruh penumpang terjatuh ke sungai.

Dari kejadian itu, dua orang diselamatkan warga.

Satu orang selamat dengan cara berenang ke pinggir sungai.

Lalu, satu orang lainnya hilang tenggelam.

