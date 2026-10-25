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Perahu Mati Mesin di Sulteng, 19 Penumpang Dievakuasi Tim SAR Gabungan

Perahu Mati Mesin di Sulteng, 19 Penumpang Dievakuasi Tim SAR Gabungan
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Petugas SAR mencatat identitas para korban setelah dievakuasi di atas KN SAR Bhisma karena perahu motor yang mereka tumpangi mengalami mati mesin di Perairan Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Minggu (25/10/2026). (ANTARA/HO-Humas Kansar Palu)

jpnn.com - PALU - Tim SAR Gabungan mengevakuasi 19 penumpang perahu motor Tiger yang mengalami mati mesin di perairan Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Minggu (25/10).

Perahu motor itu berangkat dari Paisupok menuju Desa Batui Selatan, Kabupaten Banggai, Minggu (25/10), pukul 02.30 WITA, lalu  mati mesin di perairan Tataba pukul 04.35 WITA.

"Kami mengerahkan KN SAR Bhisma membantu proses evakuasi penumpang perahu motor," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu Moh Rizal di Palu, Minggu (25/10).

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Tim Rescue Pos SAR Luwuk bersama awak KN SAR Bhisma dan unsur terkait bergerak menuju lokasi kejadian pada pukul 07.00 WITA untuk melakukan pencarian dan pertolongan.

"Tim SAR kemudian menerima informasi dari awak kapal tunda PPNS bahwa perahu tersebut telah ditemukan saat melintas di lokasi kejadian," ujarnya.

Lalu, kata dia, KN SAR Bhisma selanjutnya menuju lokasi penemuan pada jarak sekitar dua mil laut dari tempat kejadian untuk mengevakuasi seluruh penumpang.

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Korban yang dievakuasi atas nama Al Zubairam (16), Rahmadi (27), Alya (16), Possa (13), Fila (14), Jumpera (42), Minar (39), Ersa (7), Gifam (10), Falexi (3), Lintang Nur Al Zahra (12), Sri (38), Asti (38), Papa (10), Nur Hayati (39), Erwin (28), Riska (30), Mita (29), dan Rahman (44) sebagai kapten kapal.

"Sebanyak 19 orang termasuk nakhoda, kemudian dibawa menuju Pelabuhan Tangkiang, Kabupaten Banggai, dan tiba pada pukul 08.23 WITA dalam kondisi sehat," ucap Rizal.

Tim SAR Gabungan mengevakuasi 19 penumpang perahu motor Tiger yang mengalami mati mesin di Sulteng.

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