Perahu Nelayan Tenggelam Ditabrak Kapal Kargo di Lampung Selatan, Satu Orang Masih Hilang

jpnn.com - LAMPUNG SELATAN - Perahu nelayan, KM Bima Suci, dilaporkan tenggelam setelah ditabrak kapal kargo di perairan Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa dini hari. Satu nelayan dinyatakan hilang dan tiga berhasil selamat dalam peristiwa itu.

Kepala Pos SAR Bakauheni Basarnas Lampung Rezie Kuswara menyatakan peristiwa kecelakaan laut tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 WIB di perairan Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda.

“Iya benar, info awal kecelakaan kapal nelayan tertabrak kapal kargo di perairan Kalianda pada Selasa 5 Mei 2026 pukul 03.00 WIB,” kata dia Kalianda, Selasa (5/5).

Dia menjelaskan kronologi kejadian bermula pada Mei 2026 sekitar pukul 08.00 WIB, saat itu KM Bima Suci digunakan nelayan untuk mencari ikan di perairan Merak Belantung. Ketika dalam perjalanan pada 5 Mei 2026 pukul 03.00, kapal mereka ditabrak oleh kapal kargo.

“Dengan total POB (person on board) empat orang, tiga orang dari kecelakaan tersebut selamat dan satu orang hilang,” ucap Rezie Kuswara.

Menurut dia, insiden tersebut menjadi perhatian terkait keselamatan pelayaran, terutama di wilayah yang menjadi jalur padat kapal besar dan aktivitas nelayan tradisional.

Basarnas Lampung mengimbau para nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan saat melaut, khususnya pada malam hingga dini hari, serta memastikan penggunaan alat penerangan dan komunikasi yang memadai. (antara/jpnn)