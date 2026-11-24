jpnn.com, JAYAPURA - Satgas Yonif 3 Marinir Koops TNI Habema mengevakuasi seorang warga bernama Rusdi yang menjadi korban penembakan Kelompok Ekstremis Bersenjata (KEB) Kodap XVI Yahukimo di sekitar perairan menuju Dermaga Logpon, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Selasa (24/11/2026).

Penembakan terjadi saat korban Rusdi bersama rekannya, Minggus, sedang mengangkut beras menggunakan perahu motor menuju Dermaga Logpon.

"Keduanya sempat mendengar enam kali suara tembakan yang di antaranya mengenai perahu hingga mengakibatkan Rusdi mengalami dua luka tembak," kata Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto, Selasa.

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Dia mengatakan Minggus kemudian membawa perahu motornya ke Pos Brazza Satgas Yonif 3 Marinir, dan kemudian para prajurit memberikan pertolongan medis awal serta berkoordinasi untuk mempercepat evakuasi korban ke RSUD Dekai.

Korban Rusdi kemudian dievakuasi menggunakan speed boat milik Ramlan dan kini ditangani paramedis di RSUD Dekai.

"Kondisi korban dalam keadaan sadar dan kini dalam penanganan medis di RSUD Dekai, "kata Brigjen TNI Riyanto.

Pangkoops TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto mengapresiasi kepedulian Minggus, Ramlan, dan respons cepat prajurit Yonif 3 Marinir dalam membantu korban Rusdi.

"Prajurit senantiasa siap memberikan bantuan ke masyarakat yang membutuhkan pertolongan karena tidak ada yang lebih berharga daripada keselamatan nyawa manusia,” kata Brigjen TNI Riyanto.