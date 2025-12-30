Perahu Tenggelam di Sungai Siguci OKU Timur, 1 Korban Belum Ditemukan, Tim SAR Bergerak
jpnn.com - PALEMBANG - Seorang warga dilaporkan hilang setelah perahu getek yang dia tumpangi bersama dua rekannya mengalami mati mesin dan oleng sehingga mereka terjatuh ke Sungai Siguci, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Minggu (28/12) sore.
Kasi Operasi SAR Palembang Manca Rahwanto mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi perihal kejadian tersebut pada Senin (29/12) sekitar pukul 08.00 WIB.
Saat ini, Tim SAR Palembang bergerak mencari korban perahu tenggelam di Sungai Siguci tersebut.
"Berdasarkan informasi tersebut kami langsung turunkan satu tim rescue untuk berangkat menuju lokasi kejadian guna melakukan pencarian terhadap korban," katanya di Palembang, Selasa (30)12).
Dia menambahkan pencarian sudah dilakukan sejak kemarin.
Adapun metode pencarian dilakukan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi dua Search And Rescue Unit (SRU) dan dua sektor.
SRU 1 melakukan pencarian dengan cara penyisiran di atas permukaan air secara visual menggunakan perahu karet dan perahu-perahu milik masyarakat hingga radius 20 km ke arah timur laut, serta manuver perahu karet di lokasi-lokasi yang dicurigai.
Adapun SRU 2 jika dimungkinkan akan melakukan pencarian dengan cara penyelaman serta akan melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat yang berada di sepanjang pesisir aliran sungai.
Tim SAR Palembang terus bergerak mencari seorang korban kapal tenggelam di Sungai Siguci OKU Timur, Sumsel.
