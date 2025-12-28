menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Perahu Terbalik di Raimbawi, 17 Penumpang Belum Ditemukan

Perahu Terbalik di Raimbawi, 17 Penumpang Belum Ditemukan

Perahu Terbalik di Raimbawi, 17 Penumpang Belum Ditemukan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi: perairan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - JAYAPURA – Kecelakaan perahu terbalik terjadi di Distrik Raimbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Rabu (24/12).

Terdapat 17 penumpang perahu motor terbalik yang hingga saat ini belum ditemukan.

Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ardyan Ukie Hercahyo mengakui hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 17 penumpang yang perahunya terbalik saat menuju Kampung Waindu, Distrik Raimbawi.

Baca Juga:

Dari laporan yang diterima, insiden itu berawal saat perahu motor berpenumpang 19 orang dengan dua motoris, Rabu (24/12) berangkat dari Serui menuju Kampung Waindu, Distrik Raimbawi, hendak melaksanakan Natal.

"Dalam perjalanan tiba-tiba ombak dan angin hingga menyebabkan perahu motor terbalik," kata AKBP Ardyan Ukie Hercahyo yang dihubungi dari Jayapura, Minggu (28/12).

Dikatakan, terungkapnya insiden itu setelah salah satu korban selamat berhasil ditemukan nelayan dan melaporkan insiden yang dialaminya sehingga dilakukan pencarian.

Baca Juga:

Saat ini tercatat empat orang sudah ditemukan selamat sementara tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian.

SAR Biak sudah mengerahkan kapalnya untuk mencari di laut lepas karena diduga kampung tersebut berada paling Timur yang berada di Samudra Pasifik.

Kecelakaan perahu terbalik terjadi di Distrik Raimbawi, tim SAR gabungan masih mencari 17 penumpang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI