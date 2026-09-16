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Peraih Emas Kontingen Jakarta Barat di Popprov 2026 Diguyur Bonus dari Hardiyanto Kenneth

Peraih Emas Kontingen Jakarta Barat di Popprov 2026 Diguyur Bonus dari Hardiyanto Kenneth
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Acara pemberian apresiasi dari Hardiyanto Kenneth untuk pelajar peraih medali emas Popprov DKI Jakarta 2026 di Ruang MH Thamrin Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Selasa (15/9). Foto: Dokumentasi Hardiyanto Kenneth

jpnn.com - JAKARTA BARAT - Prestasi kontingen Jakarta Barat pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (Popprov) DKI Jakarta 2026 mendapatkan apresiasi.

Dalam ajang yang digelar di GOR Soemantri, Jakarta pada 31 Agustus hingga 5 September 2026 itu Jakarta Barat keluar sebagai juara umum.

Kontingen Jakbar pulang dengan raihan tujuh medali emas, dua perak, dan tujuh perunggu. 

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Untuk itu kemudian Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth memberikan apresiasi dan bonus kepada para atlet pelajar peraih medali emas.

Pria yang akrab disapa Bang Kent itu memberikan bonus sebagai motivasi bagi para atlet pelajar untuk terus meningkatkan prestasi.

"Ini adalah sebuah awal. Yang paling berat itu adalah mempertahankan, harus diingat itu. Tradisi ini akan terus saya pertahankan dan konsisten akan terus saya berikan kalau ada kesempatan,” ujar pria yang juga Ketua Umum Percasi DKI Jakarta itu.

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“Kalau memang bisa diulangi kembali menjadi juara umum akan saya tambahkan lagi bonusnya tahun depan," imbuhnya 

Tujuh medali emas kontingen Jakarta Barat tercatat disumbangkan dari sejumlah cabang olahraga bola basket beregu putri U-15, bulu tangkis beregu putra U-15 dan U-18, sepak bola beregu putra U-15 dan U-18, serta sepak takraw beregu putra dan putri U-18.

Prestasi kontingen Jakarta Barat pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (Popprov) DKI Jakarta 2026 turut mendapatkan apresiasi dari Hardiyanto Kenneth

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