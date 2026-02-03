Peralihan Paruh Waktu ke Full Time Dimulai dari PPPK Tahap 1, Aliansi R2 R3 Dukung

jpnn.com, JAKARTA - Peralihan paruh waktu ke full time dimulai dari PPPK tahap 1. Aliansi R2 R3 Indonesia mendukung langkah pemerintah tersebut.

Ketua umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika mengatakan, sesuai informasi yang disampaikan pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pengalihan PPPK paruh waktu ke full time dilakukan bertahap.

Tahapan dimulai dengan mengangkat PPPK paruh waktu hasil seleksi PPPK tahap 1.

"Aliansi R2 R3 Indonesia mendukung proses peralihan secara bertahap, dimulai dari tahap satu," kata Faisol kepada JPNN, Selasa (3/2/2026).

Menurut Faisol, sangat wajar bila paruh waktu hasil seleksi PPPK tahap 1 diprioritaskan pertama, karena mereka telah mengikuti seleksi tahap pertama di tahun 2024.

Sebaliknya paruh waktu hasil seleksi PPPK tahap 2 diseleksi tahun 2025. Selain itu, peserta seleksi PPPK tahap 1 didominasi oleh honorer database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"KemenPAN-RB menyampaikan bahwa penentuan skala prioritas itu salah satu rujukannya ialah database BKN," tegasnya.

Jadi, kata Faisol, sangat wajar jika hasil seleksi PPPK tahap 1 diselesaikan terlebih dahulu pada proses transisi menuju penuh waktu.