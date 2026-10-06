Peralihan PPPK ke PNS Cukup Tes Observasi, Tak Perlu CAT

jpnn.com - JAKARTA - Peralihan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) terus menjadi sorotan utama di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Para pegawai berharap pemerintah tidak memberlakukan seleksi berbasis computer assisted test (CAT) dalam proses tersebut.

Selain itu, pemerintah juga didesak memberikan afirmasi usia bagi PPPK guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya.

Ketua Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Provinsi Sumatera Selatan Susi Maryani mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi resmi yang mengatur peralihan PPPK ke PNS.

Menurut dia, sejauh ini aturan yang baru tersedia khusus untuk dosen PPPK saja.

Aturan yang dimaksud ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Khusus PNS Dosen dari PPPK Dosen di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Menurut dia, aturan tersebut memberikan afirmasi usia.

Pada Bab II Pasal 5 poin b PP 26/2026 disebutkan bahwa dosen PPPK yang tersisa satu tahun sebelum masa pensiun masih diberikan kesempatan untuk mendaftar peralihan ke PNS.