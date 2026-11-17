jpnn.com - BANDUNG - Winger Persib Bandung Mariano Peralta meminta pendukung tim memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11) saat wakil Myanmar Shan United datang berkunjung.

Shan United adalah salah satu pesaing Persib di penyisihan Grup B ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027.

Peralta mengatakan Shopee Cup merupakan turnamen besar.

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Karena itu, Peralta mewakili tim, berharap bobotoh datang beramai-ramai.

Menurut Peralta, meskipun peserta Shopee Cup hanya berasal dari Asia Tenggara, tetapi beberapa tim juga tampil di AFC Champions League Elite.

Beberapa tim juara dan papan atas di liga domestik kawasan ASEAN akan menjadi lawan Persib, termasuk Shan United.

Banyak tim bagus di Shopee Cup. Setiap pertandingannya sulit," kata Peralta di halaman Persib.

Dari sisi prestasi domestik, Shan United yang akan dihadapi Kamis ini, cukup mentereng. Persib baru meraih gelar tiga kali beruntun di liga domestik, Shan mampu merebut gelar MLeague enam kali beruntun.