Peralta Optimistis Persib Taklukkan Manila Digger untuk Kedua Kalinya

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung akan berduel dengan Manila Digger pada pertandingan play-off Liga Champions Asia Dua (AFC Championship League Two/ACL 2) di Stadion Si Jalak Harupat, Senin (31/8).

Pemain Persib Bandung Mariano Peralta mengatakan tim pelatih telah menggembleng fisik dan taktik pemain melalui porsi latihan berintensitas tinggi selama beberapa hari terakhir demi mendulang hasil maksimal.

Sebagaimana diikutip dari laman resmi Persib, Jumat (28/8), Peralta mengatakan semua persiapan yang dijalani timnya sangat baik. Oleh karena itu, Peralta yakin Persib dapat menaklukkan Manila Digger untuk kedua kalinya dalam dua musim terakhir.

"Persiapannya sangat baik. Kami sudah menjalani beberapa hari latihan yang cukup intens. Kemarin kami beristirahat, jadi, kami memiliki waktu empat hari untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Kami tahu pertandingan ini sangat penting," ujar Peralta yang berstatus sebagai pemain terbaik Super League musim lalu itu.

Peralta mengakui bahwa pertandingan ini akan sangat sulit. Dia pun meminta timnya tetap mewaspadai kekuatan Manila Digger.

"Kami tahu mereka adalah tim yang bagus. Pertandingan nanti akan sangat sulit. Selain itu, mereka juga memiliki kesempatan untuk lulus ke Champions (ACL Two)," kata Peralta.

Persib pada musim lalu berhasil mengalahkan Manila Digger 2-1 pada babak yang sama. Saat itu, gol kemenangan Maung Bandung dicetak Uilliam Barros.

Namun, Uilliam pada pertandingan nanti akan absen karena menjalani sanksi hukuman kartu merah yang diterimanya pada laga terakhir tim di ACL 2 musim lalu.