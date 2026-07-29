Peralta Tonton Persib dari Tribune VVIP, Main di Semifinal Piala Presiden 2026?

jpnn.com - BANDUNG - Pemain baru Persib Bandung Mariano Peralta menyaksikan laga timnya melawan DPMM FC (Brunei) pada penyisihan Grup A Piala Presiden 2026 dari tribune VVIP Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7) malam.

Peralta yang tiba di Bandung pada malam sebelumnya, merasakan atmosfer pertandingan Persib. Pria Argentina itu mengikuti jalannya laga dari awal hingga akhir, menjadi saksi langsung kemenangan Persib dan kerberhasilan menembus semifinal.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan Peralta belum akan diturunkan dalam waktu dekat.

Menurutnya, kondisi fisik sang pemain belum memungkinkan untuk tampil karena baru menyelesaikan perjalanan panjang menuju Indonesia.

"Tidak, kemungkinan besar tidak. Dia baru saja tiba dan tidak memungkinkan untuk bermain setelah tiga hari," kata Tolic seusai pertandingan.

Pelatih asal Kroasia tersebut menjelaskan, selain waktu persiapan yang sangat singkat, proses adaptasi terhadap perbedaan zona waktu juga menjadi pertimbangan utama tim pelatih untuk tidak terburu-buru memainkan Peralta.

"Perbedaan waktunya sekitar 12-14 jam, jadi, bisa dipastikan dia tidak akan bermain di pertandingan berikutnya (vs Tampines Rovers, Jumat, 31 Juli)," kata Kang Tolic.

Dia menambahkan, Persib memilih mengutamakan kondisi kebugaran Peralta agar pemain berusia 27 tahun itu dapat menjalani proses adaptasi secara optimal sebelum tampil di pertandingan resmi.