Perampok Sadis di Bekasi Ditangkap Polisi, Korban Terluka Parah

jpnn.com - Perampok sadis yang melancarkan aksi dengan menganiaya korbannya seorang perempuan ditangkap personel Polsek Cikarang Utara.

Korban perampokan itu merupakan istri dari pengusaha jual beli barang bekas dan besi tua bernama Miskiah, asal Kampung Kaliulu, Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

"Pelaku diamankan petugas kurang dari 24 jam setelah melancarkan aksi kejamnya," kata Kapolsek Cikarang Utara Kompol Noah Hendrik di Cikarang, Kamis (8/10/2026).

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Pelaku berinisial AS alias AAK merupakan pelanggan usaha suami korban yang kerap menjual barang bekas ke rumah tempat kejadian perkara.

Pelaku yang juga buruh harian lepas itu dibekuk di tempat persembunyian wilayah Pebayuran pada Rabu (7/10/2026) petang.

Motif pelaku dilatarbelakangi tekanan ekonomi serta beban utang yang melilitnya. Sebelum beraksi, pelaku diketahui telah memantau situasi rumah korban sampai melakukan eksekusi pada Selasa (6/10/2026) malam.

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"Pelaku akhirnya nekat, sudah berencana, sudah memantau situasi. Pelaku ini menjual barang-barang bekas kepada korban dan informasi sudah beberapa kali menjual. Jadi, pelaku sudah sering datang ke rumah korban," tutur Noah.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui menyusup ke rumah korban dan langsung menyerang korban secara brutal menggunakan tangan kosong, tendangan hingga menghantamkan meja belajar anak dan setrika pakaian ke arah kepala korban.