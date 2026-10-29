Perampok yang Membacok Pengemudi Taksi Online di Tangerang Diringkus Polisi

jpnn.com - JAKARTA - Seorang pengemudi taksi online dirampok dan dibacok di kawasan Kampung Sangereng, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, Minggu (25/10) sekitar pukul 03.00 WIB. Peristiwa itu mengakibatkan korban mengalami luka-luka.

"Terduga pelaku bersama barang bukti kendaraan dan senjata tajam telah diamankan di Polsek Jatiuwung untuk menjalani penyidikan lebih lanjut," kata Kapolsek Jatiuwung Kompol Kresna Ajie Perkasa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10).

Kejadian bermula ketika korban menerima pesanan perjalanan dari kawasan Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan tujuan Perumahan Cendana. Namun, saat perjalanan tinggal berjarak sekitar 100 meter dari lokasi tujuan, pelaku mengeluarkan golok dan menyerang korban.

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"Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka parah di bagian kepala dan bibir atas, kemudian ditendang hingga terjatuh keluar dari kendaraan,” katanya.

Lalu, lanjut dia, pelaku langsung membawa kabur mobil Toyota Avanza milik korban bernomor polisi B-1156-JKD beserta dompet dan telepon genggam.

Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu segera memberikan pertolongan dan membawa korban ke Rumah Sakit Qodar untuk mendapatkan perawatan medis akibat luka yang memerlukan 22 jahitan.

Menindaklanjuti laporan korban pada hari yang sama, Unit Reskrim Polsek Jatiuwung dibantu Tim Resmob Polres Metro Tangerang Kota langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, polisi mendapati petunjuk keberadaan terduga pelaku di wilayah Jagabaya, Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

“Petugas kemudian bergerak cepat menangkap MZA serta menyita barang bukti berupa satu unit mobil korban, sebilah golok, telepon genggam, dompet, dan dua anak kunci mobil," ucapnya.