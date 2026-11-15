Perampokan dan Pembunuhan di Malang Berawal dari Perkenalan Satu Bulan

jpnn.com, MALANG - Aparat kepolisian menangkap pelaku perampokan di sebuah rumah Desa Pandanrejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang menyebabkan seorang anak berusia 10 tahun meninggal dunia.

Pelaku berinisial FYS (20) dan MY (21).

Kepala Satreskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetia Akbar mengatakan penangkapan kedua tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait perkara tersebut.

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"Kami menerima laporan pada Kamis (12/11) pukul 15.30 WIB melalui perangkat desa dari S, ibu korban dan terungkap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan satu anak meninggal dunia, yakni FYS dan MY dan sudah kami tangkap," kata Hafiz di Mapolres Malang, Sabtu.

Dia mengatakan korban meninggal karena asfiksia atau kekurangan oksigen akibat pembekapan.

FYS merupakan warga asal Desa Petungsewu, Kecamatan Wagir. Sedangkan, MY adalah warga Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan.

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Kedua tersangka ditangkap di kediaman masing-masing oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Malang bersama Polsek Wagir dan Polsek Tajinan, pada Jumat (13/11) sekitar pukul 12.30 WIB.

Tersangka FYS diketahui merupakan seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor dan baru bebas dari penjara pada Oktober 2026. Dia juga telah mengenal ayah korban selama sekitar satu bulan sebagai rekan kerja.