Perampokan di Duren Sawit Jakarta Timur Sudah 3 Kali Terjadi

jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengatakan kasus perampokan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, sudah berulang kali terjadi.

Kapolsek Duren Sawit AKP Sutikno mengatakan pihaknya terus memburu para pelaku.

"Berdasarkan catatan selama 2025 ini, sudah ada tiga laporan pelaku perampokan di Duren Sawit yang kami tindak lanjuti," kata Sutikno di Mapolsek Duren Sawit, Rabu.

Dia mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan persembunyian para pelaku kejahatan tersebut.

Dua dari empat pelaku aksi perampokan rumah di Jalan Padat Karya tersebut telah diamankan oleh jajaran Satreskrim Polsek Duren Sawit dalam waktu kurang dari 24 jam.

Sutikno menyebutkan penangkapan pelaku pertama berinisial AR (35) dilakukan pada Minggu (7/9) siang, sekitar pukul 13.00 WIB, setelah pelaku melancarkan aksinya.

Kemudian, pihak kepolisian menangkap P (35) setelah melakukan pengembangan terhadap pelaku AR dan mengumpulkan informasi dari warga setempat.

Para pelaku, sambung dia, biasanya mengincar rumah kosong maupun warga yang lengah pada siang atau malam hari.