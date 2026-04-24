menu
JPNN.comJPNN.com
Perampokan di Pangalengan, Ibu & Anak Disekap, Emas hingga Perhiasan Dibawa Kabur

Perampokan di Pangalengan, Ibu & Anak Disekap, Emas hingga Perhiasan Dibawa Kabur

Perampokan di Pangalengan, Ibu & Anak Disekap, Emas hingga Perhiasan Dibawa Kabur
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Garis polisi dipasang di rumah yang jadi sasaran perampokan di Kampung Padawaas, Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Foto: sources for JPNN

jpnn.com - BANDUNG - Aksi perampokan dan penyekapan menyasar sebuah rumah di Kampung Padawaas, Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Perampok menyekap seorang ibu berinisial NF (37) dan anaknya yang berusia 15 tahun, serta mengambil barang berharga milik korban.

Kanit Reskrim Polsek Pangalengan AKP Rachmat Koswara mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis (23/4) dini hari.

Baca Juga:

"Telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mana diduga pelaku masuk dengan cara merusak jendela rumah," kata Rachmat dalam keterangannya, Jumat (24/4).

Peristiwa terjadi ketika korban NF tengah tidur di kamarnya dan pelaku yang berjumlah tiga orang masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela.

Para pelaku kemudian masuk ke dalam kamar korban NF. "Masuk ke dalam kamar pelapor dengan merusak kunci kamar," ujarnya.

Baca Juga:

Pelaku langsung mengancam korban agar tidak berteriak dengan menggunakan senjata tajam jenis golok.

Apabila NF berteriak, maka pelaku mengancam bakal menghabisi nyawa korban.

Aksi perampokan terjadi di sebuah rumah di Pangalengan. Ibu dan anak disekap. Emas hingg motor dibawa kabur perampok. Polisi usut pelaku.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

