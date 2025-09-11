Peran Ayah dalam Pengasuhan Jadi Kunci Mencegah Stunting

jpnn.com, JAKARTA - Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan mencatat prevalensi stunting nasional menurun menjadi 19,8 persen pada 2024, dari sebelumnya 21,5 persen pada 2023.

Seperti diketahui, pencegahan stunting menjadi salah satu prioritas nasional dalam pembangunan kesehatan, terutama pada masa krusial seribu hari pertama kehidupan anak.

Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa menegaskan pengentasan stunting merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam visi Indonesia Emas 2045 yang tercantum dalam Asta Cita.

“Poin keempat Asta Cita menekankan penguatan pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, dan kesetaraan gender. Untuk mencapainya, kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting, terutama peran keluarga,” ujar Tina dalam keterangannya (11/9).

Menurutnya, peran ayah dalam pengasuhan anak kerap kurang maksimal, padahal sangat krusial bagi tumbuh kembang anak.

Menurutnya, meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, keterlibatan ayah menjadi kunci penting untuk mencegah stunting secara menyeluruh.

Baca Juga: Upaya PalmCo Bantu Memerangi Stunting dapat Apresiasi Bupati Indragiri Hulu

"Di antaranya dukungan kepada ibu sebagai support system utama pada masa menyusui,” tegas Mojang Jawa Barat 2002 itu.

UNICEF 2021 mencatat menunjukkan 20,9 persen anak Indonesia kehilangan kehadiran ayah dalam keseharian. Badan Pusat Statistik mencatat hanya 37,17 persen anak usia 0–5 tahun yang diasuh penuh oleh kedua orang tuanya. Penelitian University of Maryland menemukan anak yang dekat dengan ayah sejak kecil lebih jarang berperilaku bermasalah.