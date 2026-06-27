Peran Baru CFO di Era Transisi Hijau & Dekarbonisasi

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Indah Budiani mengungkapkan bahwa peran Chief Financial Officer (CFO) saat ini tidak lagi terbatas pada menjaga kinerja keuangan perusahaan.

Hal itu diungkapkan Indah dalam Roundtable Dialog Eksklusif: Strategi CFO Menghadapi Era Net Zero – Menjaga Profitabilitas, Akses Pembiayaan, dan Daya Saing, Rabu (24/6).

Namun, lebih dari itu CFO menjadi penggerak transformasi bisnis yang mampu menciptakan nilai jangka panjang.

Dia menyebut di era transisi menuju ekonomi rendah karbon, CFO memegang peran penting dalam memastikan agenda keberlanjutan terintegrasi dalam strategi bisnis dan keputusan investasi perusahaan.

“Keberhasilan mengelola risiko dan peluang transisi akan sangat menentukan ketahanan dan daya saing perusahaan di masa depan,” ujar Indah Budiani.

Adapun IBCSD menyelenggarakan Kegiatan ini mempertemukan para CFO dari perusahaan anggota dan jejaring, bersama mitra strategis dari sektor keuangan dan pelaporan keberlanjutan, untuk mendiskusikan implikasi transisi menuju ekonomi rendah karbon terhadap strategi bisnis dan pembiayaan perusahaan.

Forum itu diselenggarakan di tengah meningkatnya tuntutan terhadap dunia usaha untuk memperkuat ketahanan bisnis melalui integrasi aspek keberlanjutan dalam pengambilan keputusan investasi, pengelolaan risiko, serta strategi pertumbuhan jangka panjang.

Menurut Indah, perkembangan regulasi, meningkatnya ekspektasi investor, dan tuntutan dekarbonisasi rantai pasok global menjadikan peran CFO makin strategis dalam memastikan agenda net zero dapat diterjemahkan menjadi keputusan investasi yang realistis, bankable, dan mampu memperkuat daya saing perusahaan.