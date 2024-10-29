Peran Buya Yahya di Balik Keputusan Damai Inara Rusli dengan Insanul Fahmi

jpnn.com, JAKARTA - Nasihat Buya Yahya menjadi titik balik bagi Inara Rusli dalam menghadapi konflik rumah tangganya dengan Insanul Fahmi.

Di tengah polemik yang sempat berujung ke jalur hukum, Inara mengambil keputusan setelah mendapatkan arahan langsung dari ulama kharismatik itu.

Inara mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Buya Yahya memberikan perspektif baru dalam menyikapi persoalan rumah tangga.

Inara Rusli mengaku diajak untuk melihat masalah secara lebih jernih dan tidak terburu-buru dalam menentukan langkah.

Menurut Inara, nasihat tersebut menyentuh sisi spiritual dirinya sebagai seorang muslimah.

Dia merasa diingatkan untuk mengedepankan kesabaran, ketaatan, serta upaya menjaga keharmonisan rumah tangga.

“Buya sudah memberikan nasihatnya. Jadi, saya sebagai muslimah mencoba untuk taat,” ujar Inara Rusli, saat ditemui di Polda Metro Jaya, baru-baru ini.

Setelah pertemuan itu, Inara memilih membuka jalan damai dengan Insanul Fahmi. Dia menilai keputusan tersebut bukan semata-mata emosional, melainkan hasil pertimbangan matang setelah mendapatkan arahan keagamaan.