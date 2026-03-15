Peran Commercial Due Diligence dalam Keberhasilan Transaksi M&A Mid-Market
jpnn.com, JAKARTA - Aktivitas transaksi mid-market global mengalami penurunan pada tahun 2025 akibat meningkatnya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian tarif perdagangan. Meski demikian, sejumlah transaksi yang tertunda masih berada dalam pipeline karena investor memilih menunggu kondisi yang lebih kondusif.
Menurut laporan BDO’s M&A Horizons 2026, penurunan aktivitas transaksi mid-market global pada 2025 juga dipengaruhi oleh terbatasnya horizon perencanaan strategis di tengah ketidakpastian ekonomi. Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya mencerminkan perlambatan permanen. Banyak pemilik bisnis dan investor tetap mempertahankan rencana transaksi mereka dan memilih menunggu momentum pasar yang lebih stabil sebelum melanjutkan kesepakatan.
Di kawasan Asia Pasifik, transaksi mid-market semakin menjadi fokus utama aktivitas private equity. Investor cenderung memprioritaskan transaksi berskala lebih kecil yang berfokus pada peningkatan operasional dibandingkan dengan akuisisi besar.
Di Asia Tenggara, private equity mencatat investasi sekitar US$9,1 miliar melalui 59 transaksi pada 2025, mencerminkan lingkungan investasi yang semakin selektif.
Indonesia sendiri tetap menjadi pasar M&A yang aktif dengan nilai sekitar US$6,2 miliar dari 102 transaksi, menunjukkan minat investor yang tetap kuat meskipun penempatan modal dilakukan lebih berhati-hati.
Pertumbuhan konsumen dan percepatan adopsi digital terus menarik investor domestik maupun internasional. Di sisi lain, faktor sektoral seperti konsolidasi di jasa keuangan, serta meningkatnya minat pada sektor teknologi, manufaktur, dan energi berkelanjutan turut mendorong aktivitas transaksi.
Partner (Advisory) BDO di Indonesia Marvin Camangeg menilai bahwa ke depan investor akan makin menuntut kriteria due diligence yang lebih tinggi serta struktur transaksi yang lebih kreatif.
"Jika kondisi perdagangan global menjadi lebih jelas, arus transaksi diperkirakan akan kembali meningkat, meskipun dengan tingkat selektivitas yang lebih ketat," katanya.
Lebih dari sekadar angka: peran commercial due diligence dalam keberhasilan transaksi M&A mid-market.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
