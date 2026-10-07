Peran Penting Egy di 2 Laga Terakhir Timnas Indonesia, Teman Sekamar 8 Tahun Ikut Bangga

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand pada laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (5/10), melalui kemenangan adu penalti dengan skor 4-2.

Pemain Timnas Indonesia Egy Maulana Vikri mengungkapkan rasa syukurnya setelah akhirnya bisa mengantarkan skuad Garuda meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026.

"Alhamdulillah Ya Allah, akhirnya juara," tulis Egy dalam unggahan akun Instagram resminya, Selasa.

Bagi Egy, yang kini memiliki 33 caps dengan delapan gol untuk Indonesia, keberhasilan ini menjadi pencapaian istimewa karena sebelumnya ia belum mampu mempersembahkan trofi untuk Indonesia di semua level kelompok umur.

Sebelumnya, prestasi terbaik Egy ialah mengantarkan Garuda Muda mendapatkan medali perunggu di SEA Games 2021 Hanoi, Vietnam.

"Mental tim yang kuat! Terimakasih semua tim dan official timnas Indonesia, dan semua suporter yang selalu berada di belakang dan percaya dengan kita. Kita semua layak mendapatkan dan menikmatinya," kata pemain Dewa United itu.

Nama Egy menjadi sorotan setelah penampilannya sebagai "pembeda" dalam dua laga terakhir Indonesia ketika menghadapi Bangladesh dan Thailand di FIFA ASEAN Cup.

Saat melawan Bangladesh, Egy yang masuk pada menit ke-73 memberikan "pre-assist" kepada Ole Romeny yang berlari di sisi kiri lapangan. Umpan lambungnya ke ruang kosong yang sangat akurat mengeksploitasi pertahanan Bangladesh di menit-menit akhir.