Peran PR Kini Tak Lagi Sekadar Fungsi Komunikasi Pendukung
jpnn.com, JAKARTA - Mengusung tema Building Trust Through Technology and Transformation, Shaping Credibility and Impact in Public Relations, IPRA 2026 diharapkan tidak hanya memberikan pengakuan atas keunggulan kinerja PR, tetapi juga mendorong lahirnya standar baru dalam pemanfaatan teknologi komunikasi, penerapan etika dan tata kelola informasi.
Serta penguatan peran PR sebagai penggerak kepercayaan dan daya saing bisnis.
“Setiap pesan yang disampaikan, baik melalui media arus utama, platform digital, maupun media sosial yang berpotensi membentuk persepsi publik dan berdampak langsung pada citra serta kinerja organisasi di mata publik dan pasar,” ujar CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Muhamad Ihsan.
Ihsan menuturkan peran Public Relation di era digital tidak lagi sekadar fungsi komunikasi pendukung, melainkan menjadi elemen strategis dalam membangun reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan dan institusi.
Melalui acara ini, Warta Ekonomi ingin menegaskan peran PR yang semakin kompleks dengan mengapresiasi praktik PR yang adaptif, berbasis teknologi, dan berintegritas, sekaligus mendorong standar baru dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan publik di era transformasi digital.
Tercatat ada sekitar 45 perusahaan yang meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Public Relations Awards (IPRA) 2026. Selamat!(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
