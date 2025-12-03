menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Peran Strategis PT ASM dalam Perekonomian Nasional

Peran Strategis PT ASM dalam Perekonomian Nasional

Peran Strategis PT ASM dalam Perekonomian Nasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Anugerah Samudera Madanindo (PT ASM), perusahaan konstruksi kelautan dari kota pesisir Jawa Tengah terlibat dalam proyek-proyek strategis yang memperkuat konektivitas laut Indonesia. Foto: Dok. PT ASM

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah pesatnya pembangunan maritim Indonesia, hadir satu nama dari Semarang yang perlahan, namun pasti menempatkan diri di panggung nasional.

PT Anugerah Samudera Madanindo (PT ASM), perusahaan konstruksi kelautan dari kota pesisir Jawa Tengah membangun reputasi melalui keterlibatannya dalam proyek-proyek strategis yang memperkuat konektivitas laut Indonesia.

Berbasis di Semarang, PT ASM mendapat kepercayaan untuk menangani sejumlah proyek penting, seperti Pelabuhan Patimban, PLTU Batang, hingga kompleks industri LINE Project milik Lotte Chemical Indonesia.

Baca Juga:

Proyek-proyek yang tersebar dari Sumatra hingga Papua ini bukan hanya memperkuat infrastruktur maritim, tetapi juga membuka peluang ekonomi di berbagai daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kapasitas tenaga lokal.

Namun, peran PT ASM tidak berhenti di tataran konstruksi fisik.

Di balik tiap pengerjaan dermaga dan alur pelayaran, perusahaan membawa visi jangka panjang, bahwa industri konstruksi kelautan harus dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan menjunjung tinggi integritas.

Baca Juga:

Dua profesional muda menjadi motor penggeraknya Faris Muhammad Abdurrahim dan Hendi Setiawan.

Dengan pengalaman lebih dari satu dekade di industri maritim Singapura, keduanya membawa perspektif manajerial modern yang kemudian membentuk budaya kerja ASM.

PT Anugerah Samudera Madanindo (PT ASM) terlibat dalam proyek-proyek strategis yang memperkuat konektivitas laut Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI