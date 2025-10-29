Peran Strategis Republikorp di Indonesia Drone Expo 2025

jpnn.com, JAKARTA - Republikorp turut berpartisipasi dalam Indonesia Drone Expo (IDE) 2025, salah satu bagian pameran dari Indonesia Technology & Innovation (INTI) di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 28-30 Oktober 2025.

Kehadiran tersebut tidak hanya menampilkan inovasi, tetapi juga menegaskan peran strategis Republikorp dalam menjembatani teknologi drone dengan kebutuhan komersial dan pertahanan nasional, yang sejalan dengan konsep Perisai Trisula Nusantara, sekaligus membangun ekosistem yang berdaya saing global.

Partisipasi itu juga menegaskan komitmen Republikorp sebagai katalis inovasi Unmanned Technology Solution yang menghubungkan pertahanan, industri, dan ekosistem digital.

“Drone bukan hanya tentang sebuah alat dan teknologi, melainkan tentang bagaimana cara kita bisa membangun masa depan kolaborasi lintas sektor. Lewat IDE 2025, Republikorp ingin ada integrasi antara inovasi, keamanan, dan kemandirian teknologi,” ungkap Norman Joesoef selaku Founder dari Republikorp dalam keterangan resmi, Selasa (28/10).

Tidak hanya melalui event itu, untuk mendukung pengembangan unmanned system, Republikorp menjalin kerja sama strategis lewat Joint Venture Agreement (JVA) dengan Baykar Makina (Turki) yang sebelumnya telah ditandatangani pada 12 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Bogor.

Kesepakatan itu menjadi tonggak penting dalam penguatan kemandirian industri pertahanan nasional, dengan mencakup pembangunan pabrik di Indonesia untuk memproduksi Unmanned Technology Solution canggih, termasuk TB3 Bayraktar.

Lewat kolaborasi tersebut, Republikorp berkomitmen untuk melokalisasi teknologi drone, meningkatkan kapasitas industri pertahanan domestik, serta mendorong transfer teknologi dari Turki.

Langkah itu juga menjadi sebuah akselerasi bagi kemandirian dan kedaulatan teknologi Indonesia, dengan tujuan membangun ekosistem unmanned technology yang terintegrasi dan berdaya saing global dimana Republikorp juga siap berperan sebagai bagian dari rantai pasok global (global supply chain) dalam pengembangan teknologi drone dan sistem tanpa awak di masa depan.