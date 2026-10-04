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Perang Air Pecah di Little Siam PIK2, Serasa Festival Songkran di Tailan

Perang Air Pecah di Little Siam PIK2, Serasa Festival Songkran di Tailan
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Family Water War di Little Siam Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menghadirkan perang air serasa Festival Songkran setiap pertengahan April di Tailan. Foto: PIK2.

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Pada Sabtu sore (3/10/2026), suasana di Little Siam Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) sekilas mengingatkan pada festival perang air di Tailan.

Melalui acara Family Water War, PIK2 menghadirkan perang air mirip Festival Songkran setiap pertengahan April di Negeri Gajah Putih.

Deretan bangunan bernuansa Tailan menjadi latarnya. Ratusan tembakan air beterbangan di depannya.

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Anak-anak membawa pistol air berukuran besar, sedangkan para orang dewasa juga ikut membalas tembakan air. Sebagian peserta mengenakan jas hujan warna-warni, sementara lainnya membiarkan pakaian mereka basah.

Family Water War berlangsung selama dua jam, mulai pukul 15.00 hingga 17.00 WIB. Selama itu pula suasana ala Festival Songkran begitu terasa di Little Siam PIK2.

Perang Air Pecah di Little Siam PIK2, Serasa Festival Songkran di Tailan

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Peserta Family Water War pun bukan hanya kalangan anak-anak, melainkan juga para remaja, mahasiswa, hingga orang tua yang membawa pistol air dan terlibat dalam permainan.

Steven menjadi salah satu orang tua yang menikmati momen itu bersama dua anaknya. Menurut dia, kedua anaknya begitu antusias ketika hujan busa mulai turun.

Melalui acara Family Water War, PIK2 menghadirkan perang air. Suasana di Little Siam PIK2 sekilas mengingatkan pada festival perang air di Tailan.

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