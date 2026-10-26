Perang Hujan
Oleh: Dahlan Iskan
jpnn.com - "Saya harus jemput teman dari Indonesia. Ia orang penting," ujar wanita Singapura itu saat meninggalkan ruang rapat untuk pergi ke bandara Changi.
"Untuk apa ia datang ke Singapura? Mau buktikan betapa asap dari Indonesia menyiksa orang Singapura?" ledek temannya.
Tentu itu ledekan setengah gurau. Setidaknya begitulah kesan tentang Indonesia di mata orang Singapura saat ini. Marah. Kesal. Tidak berdaya.
Saya mengutip dialog itu berdasarkan cerita wanita tersebut saat meninggalkan bandara. Tentu saya tegur dia: mengapa menyebut saya orang penting. Saya bukanlah siapa-siapa.
Memang saya ingin melihat langsung betapa asap telah mengganggu kehidupan di Singapura, tapi bukan untuk mencarikan jalan keluar. Ingin melihat asap itu benar tapi bukan yang terpenting.
Ada tiga agenda di Singapura --termasuk kangen-kangenan dengan belahan hati Robert Lai dan istrinya, Dorothy. Selebihnya untuk rapat dengan orang Singapura dan orang Tiongkok yang di Singapura.
Begitu keluar dari bandara pohon-pohon terlihat jelas. Kemarin itu kebetulan asapnya sedang tipis. Hanya saja langit tetap saja tidak tampak biru.
Memang saya ingin melihat langsung betapa asap telah mengganggu kehidupan di Singapura, tapi bukan untuk mencarikan jalan keluar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 17 Warga Malaysia dan Singapura Bisnis Pinjol di Bali, Begini Akibatnya
- Pangkas Ekspor Gas ke Singapura, Bahlil Klaim Tak Langgar Kontrak
- Pemerintah Pangkas Ekspor Gas ke Singapura, Senior PKS Ungkit Kedaulatan Energi
- Hotman Paris Wanti-wanti Pemerintah soal Risiko Hukum Pemangkasan Pasokan Gas
- Dave Laksono Yakin Pemangkasan Gas ke Singapura Tak Ganggu Hubungan Bilateral
- Palembang Dapat Bantuan Rp10 M untuk Penanganan Karhutla