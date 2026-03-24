Perang Iran Picu Krisis, Jepang Terpaksa Lepas Cadangan Minyak

jpnn.com, TOKYO - Jepang akan melepas cadangan minyak negara mulai Kamis di tengah kekhawatiran pasokan akibat perang Iran, kata Perdana Menteri Sanae Takaichi, Selasa (24/3).

Langkah tersebut diumumkan dalam pertemuan kabinet yang membahas dampak eskalasi di Timur Tengah terhadap perekonomian Jepang.

Kebijakan itu diambil setelah pelepasan cadangan minyak dari sektor swasta dimulai pekan lalu.

Takaichi mengatakan cadangan minyak milik negara-negara Timur Tengah yang disimpan di Jepang juga akan mulai digunakan pada akhir bulan ini.

"Perdamaian dan stabilitas Timur Tengah sangat penting bagi Jepang dan komunitas internasional," katanya.

Ia menambahkan Tokyo akan terus "melakukan semua upaya diplomatik yang diperlukan dalam koordinasi erat dengan negara-negara terkait."

Takaichi juga mengatakan dirinya dan Presiden AS Donald Trump menegaskan pentingnya menjaga pasokan energi yang stabil.

Hal itu dilakukan dengan memastikan keamanan navigasi di Selat Hormuz, jalur utama transportasi minyak global, dalam pertemuan di Washington pekan lalu.