menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Perang Saraf Dimulai, Persib Bandung Dapat Tantangan dari Persita Tangerang

Perang Saraf Dimulai, Persib Bandung Dapat Tantangan dari Persita Tangerang

Perang Saraf Dimulai, Persib Bandung Dapat Tantangan dari Persita Tangerang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain asing Persita Tangerang, Rayco Rodriguez saat berlaga pada ajang Super League 2025/26 di Stadion Indomilk Arena. Foto: Dokumentasi Persita Tangerang

jpnn.com - Persita Tangerang langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya melawan Persib Bandung setelah meraih kemenangan atas PSBS Biak.

Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu mengamankan tiga poin saat tampil di Stadion Indomilk Arena, Senin (16/2/2026), dengan skor 2-1.

Gol kemenangan Persita dicetak oleh Rayco Rodriguez pada menit ke-68 serta Ahmad Nur Hardianto (70').

Baca Juga:

Tambahan tiga poin membuat Persita untuk sementara menempati peringkat keenam klasemen Super League 2025/26 dengan koleksi 35 poin, hasil dari sepuluh kemenangan, lima imbang, dan enam kalah.

Pemain Persita Rayco Rodriguez menilai kemenangan atas PSBS Biak menjadi modal berharga menjelang laga berat melawan Persib Bandung.

Maklum, tim berjuluk Maung Bandung tersebut kini tengah memuncaki klasemen sementara kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Baca Juga:

"Selanjutnya kami juga ingin menang di Bandung melawan Persib. Itu juga menjadi pertandingan yang penting."

"Kami akan mencoba menikmati pertandingan berikutnya melawan Persib, akan menjadi laga yang besar untuk kami," ujar pemain kelahiran 24 November 1996 itu.

Persita Tangerang langsung mengalihkan fokus untuk persiapan melawan Persib Bandung setelah laga melawan PSBS Biak, Minggu (22/2)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI