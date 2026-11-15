'Perang Saudara' Warnai Partai Puncak MilkLife Junior International Series 2026

jpnn.com, KUDUS - Pebulu tangkis muda Indonesia memastikan merebut seluruh gelar juara MilkLife Indonesia Junior International Series 2026, seusai seluruh pemain asing gugur sejak babak perempat final.

Adapun, pada partai final yang akan diselenggarakan di Djarum Arena, Kudus, Jawa Tengah pada Minggu (15/11), akan terjadi beberapa duel ‘perang saudara’ sesama klub dalam turnamen yang digagas oleh MilkLife, PBSI dan BWF tersebut.

Di babak final Tunggal Putri U-19, Raisya Affatunisa yang merupakan unggulan ketiga akan berhadapan dengan rekan sesama PB Djarum Frisca Adelia Arifah yang berstatus unggulan keempat. Hal serupa juga terjadi di Ganda Putri U-19 yang mempertemukan Atresia Naufa Candani/Aurelia Syakira Putri sebagai unggulan pertama vs Jane Maira Faiza/Hani Miftasari yang berpredikat unggulan ketiga dalam turnamen ini

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Adapun Atresia Naufa Candani/Aurelia Syakira Putri melangkah ke partai final usai mengalahkan pasangan putri asal PB Jaya Raya Jakarta, Nathania Prasetya/Nadhifa Nur Zahra usai bertanding selama 52 menit guna memastikan kemenangan dengan skor 21-19, 21-15.

“Kami terus mengalami peningkatan secara performa di turnamen ini. Setelah sempat menjalani rubber game di babak 16 besar, permainan dan chemistry semakin membaik di babak perempat final dan semifinal karena mampu memastikan kemenangan dua gim langsung. Di semifinal tadi sebenarnya juga tidak mudah karena di gim pertama lawan mampu membaca permainan kami. Gim kedua kami coba menerapkan strategi lebih menyerang dan berhasil mengunci kemenangan,” kata Atresia.

Mencapai babak pamungkas membuat ambisi Atresia/Aurelia memuncak dan membidik titel juara. Satu-satunya rintangan tersisa untuk menapaki podium tertinggi ialah dengan menghadapi Jane Maira Faiza/Hani Miftasari yang juga menuai kemenangan di semifinal atas Adelia Nirul M/Yasintha Ristyna Putri lewat pertarungan tiga game 21-23, 21-14, 21-19.

“Target kami tentu menjadi juara di ajang internasional ini. Supaya bisa mewujudkannya, kami harus terus melakukan evaluasi pertandingan sebelumnya dan menganalisa permainan calon lawan di final meskipun sudah sering bertemu saat latihan,” ujar Aurelia.

Duel sesama klub juga tersaji di nomor final Tunggal Putra U-15 yang mempertemukan Ghalib Ahnaf Dira (unggulan keempat) dengan rekan satu klubnya Jaya Raya Jakarta Revie Lumoindong (unggulan ketiga). Sementara itu, ‘perang saudara’ juga akan tersaji di sektor Tunggal Putri U-13 yang mempertemukan Angelice Luigi Nathan (Jaya Raya Satria) dengan Maura Wahyu Keisha (Jaya Raya Jakarta).