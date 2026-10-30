Perang Selamatan

jpnn.com - Apakah kedatangan Menlu Singapura ke Jakarta Rabu lalu bisa meredakan ketegangan hubungan kedua negara? Tergantung.

Yang pasti, yang bisa meredakan dengan cepat adalah hujan. Tanda-tanda musim hujan sudah terlihat. Beberapa daerah di Indonesia sudah mulai turun hujan.

Di Singapura sendiri juga sudah ada hujan. Siapa tahu Kalimantan akan lebih banyak dapat hujan -agar tidak ada lagi asap yang sampai tenggorokan warga Singapura.

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Namun, isunya sudah telanjur tidak hanya soal asap. Ketegangan itu sudah merembet ke pasokan gas: Indonesia memangkas pasok gas ke Singapura -sebanyak 30 juta kaki kubik. Dari Singapura berkembang isu balasan: akses internet ke Indonesia akan dihambat.

Pemotongan pasok gas tidak akan membuat warga Singapura terpengaruh. Apalagi sampai marah-marah ke pemerintah mereka. Pasok gas dari Indonesia hanya setara 200 MW listrik. Tidak sampai dua persen kebutuhan negara itu.

Namun, kalau Singapura benar-benar akan memangkas akses internet itu akan membuat rakyat Indonesia marah ke kedua arah: ke pemerintah Indonesia sendiri dan ke Singapura.

Indonesia tidak takut akses internet dihalangi. Di bidang internet orang Indonesia pun bisa marah: kabel bawah laut dari Australia ke Singapura lewatnya laut Indonesia: diputus saja.

Akhirnya seperti anak kecil yang sedang bertengkar. "Bapakmu nanti tidak diundang selamatan di rumahku," kata teman kecil saya dulu saat bertengkar soal kecurangan dalam bermain kelereng.