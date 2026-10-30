Perang Selamatan
jpnn.com - Apakah kedatangan Menlu Singapura ke Jakarta Rabu lalu bisa meredakan ketegangan hubungan kedua negara? Tergantung.
Yang pasti, yang bisa meredakan dengan cepat adalah hujan. Tanda-tanda musim hujan sudah terlihat. Beberapa daerah di Indonesia sudah mulai turun hujan.
Di Singapura sendiri juga sudah ada hujan. Siapa tahu Kalimantan akan lebih banyak dapat hujan -agar tidak ada lagi asap yang sampai tenggorokan warga Singapura.
Namun, isunya sudah telanjur tidak hanya soal asap. Ketegangan itu sudah merembet ke pasokan gas: Indonesia memangkas pasok gas ke Singapura -sebanyak 30 juta kaki kubik. Dari Singapura berkembang isu balasan: akses internet ke Indonesia akan dihambat.
Pemotongan pasok gas tidak akan membuat warga Singapura terpengaruh. Apalagi sampai marah-marah ke pemerintah mereka. Pasok gas dari Indonesia hanya setara 200 MW listrik. Tidak sampai dua persen kebutuhan negara itu.
Namun, kalau Singapura benar-benar akan memangkas akses internet itu akan membuat rakyat Indonesia marah ke kedua arah: ke pemerintah Indonesia sendiri dan ke Singapura.
Indonesia tidak takut akses internet dihalangi. Di bidang internet orang Indonesia pun bisa marah: kabel bawah laut dari Australia ke Singapura lewatnya laut Indonesia: diputus saja.
Akhirnya seperti anak kecil yang sedang bertengkar. "Bapakmu nanti tidak diundang selamatan di rumahku," kata teman kecil saya dulu saat bertengkar soal kecurangan dalam bermain kelereng.
Orang Indonesia pun bisa marah: kabel bawah laut dari Australia ke Singapura lewatnya laut Indonesia: diputus saja.
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